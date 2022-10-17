Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi

17.10.2022 21:35

Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi.

Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi.

Alınan bilgiye göre, Şahintepe Mahallesinde yokuşta park halinde olduğu belirtilen İETT otobüsü, birden kaymaya başladı.

Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otobüs, yolun bitimindeki şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta kimsenin olmadığı belirtilirken, otobüsü bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Kazanın nedeni araştırılıyor.

YORUMLAR
500
Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor Emre Belözoğlu'ndan tarihi başarı! Mustafa Denizli'den sonra geliyor Başakşehir'de İETT otobüsü şarampole uçtu Başakşehir'de İETT otobüsü şarampole uçtu
Kaynak: AA

Başakşehir, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
21:46 Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:21 Sevgilisiyle anlaşan anne, 2 çocuğunu kaçırıp babalarından fidye talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 23:57:49. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement