Başakşehir'de parklar artık daha güvenli - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi, park ve yeşil alanların daha güvenli ve aktif kullanımı için çalışmalarını hızlandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 131 parkta bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladı.

Başakşehir Belediyesi, ilçe sakinlerinin park ve yeşil alanları daha güvenli ve aktif bir şekilde kullanması için periyodik bakımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe genelindeki 131 parkta, zamana bağlı olarak kullanım yetersizliği ve uygunsuz veya aşırı kullanım nedeniyle işlevini yitiren çocuk oyun grupları, spor sahaları, açık hava spor ekipmanları, bank, çöp kutusu, kamelya gibi malzemelerin bakım, onarım, yenileme çalışmaları yapılıyor.

Park ve yeşil alanlar kontrol altında

Modern şehirciliğin yapı taşlarını oluşturan kent mobilyalarının fonksiyonelliğini artırmak adına yürütülen çalışmalarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle parkları sürekli kontrol ediyor. Denetleme ve gözlem çalışmaları yapan ekipler, Başakşehirlilerden gelen şikayet ve talepleri de değerlendiriyor.

Şikayet ve taleplere anında çözüm

Teknik ekiplerce tespit edilen aksaklıklar dışında vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler, günlük programa alınarak çalışması gerçekleştiriliyor. Başakşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği periyodik bakım çalışmaları ile ilçe sakinlerinin park ve yeşil alanlar gibi ortak yaşam alanlarında sürdürülebilirliği sağlıyor. - İSTANBUL