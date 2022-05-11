Başakşehir'de patlayan boru nedeniyle yol sular altında kaldı - Son Dakika
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Başakşehir'de patlayan boru nedeniyle yol sular altında kaldı

11.05.2022 09:28
Başakşehir'de patlayan boru nedeniyle yol sular altında kaldı

İstanbul Başakşehir'de patlayan su borusu nedeniyle sular altında kalan yolda sürücüler güçlükle ilerledi.

İstanbul Başakşehir'de patlayan su borusu nedeniyle sular altında kalan yolda sürücüler güçlükle ilerledi.

Bahçeşehir'den TEM Otoyolu'na bağlanan yol kenarındaki ağaçlık alanda su borusu patladı. Patlamanın etkisiyle tazyikli su fışkırarak yola aktı.

Sular altında kalan yolda, sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, trafik yoğunluğu oluştu.

Metrelerce yükseğe fışkıran tazyikli su, çevreden de görüldü.

Yoldan geçen bir sürücünün cep telefonuna yansıyan görüntülerde, tazyikli suyun etrafa yayılması ve yolda ilerleyen sürücülerin ilerlemekte zorluk çekmesi yer alıyor.

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TEM Otoyolu, Başakşehir, Bahçeşehir, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de patlayan boru nedeniyle yol sular altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de patlayan boru nedeniyle yol sular altında kaldı - Son Dakika
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