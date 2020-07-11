Başakşehir'de pedallar mutluluğa dönecek - Son Dakika

Başakşehir'de pedallar mutluluğa dönecek

Başakşehir, her alanda olduğu gibi temiz enerjiyi destekleyen projelerine ulaşımda da devam ediyor.

Başakşehir, her alanda olduğu gibi temiz enerjiyi destekleyen projelerine ulaşımda da devam ediyor. İstanbul'un şehir içi ulaşımı sağlayacak ilk bisiklet yolunun çalışmaları başladı. Kayaşehir 7. Bölge'den başlayacak 11 kilometrelik bisiklet yolu, ilçedeki birçok önemli noktadan geçerek Metrokent'e ulaşacak.

Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!


Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, özellikle gençlerin sabırsızlıkla beklediği bisiklet yolu için müjdeyi verdi. Güzergahı belirlenerek projesi hazırlanan bisiklet yolu için çalışmalara başlandı. Başkan Kartoğlu, Kayaşehir 7. Bölge'de başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Kartoğlu, bisiklet yolunun hızla tamamlanması için talimat verdi.


İstanbul'da ilk olacak


Bisiklet yolunun İstanbul'da bir ilk olacağına işaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bu projemiz ile diğer ilçelere örnek olacağımız için mutluyuz. Alışkanlıklarımız, hedeflerimiz hayatımızdır. Başakşehirlilerin alışkanlığı spor, hedefi ise daha yeşil bir Başakşehir'dir. Bu hedefi gerçekleştirmek için 11 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu projesine başladık" dedi.


Şehir içi ulaşım için ilk bisiklet yolu


Başakşehirliler için hazırlanan bisiklet yolunun güzergahı da belli oldu. Kayaşehir 7. Bölge'den başlayacak olan yol, Kayaşehir'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başakşehir Kent Meydanı, Başakşehir Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Kıraathanesi gibi önemli noktaların yakınından geçecek. Bisiklet yolunun Başakşehir'de geçeceği önemli merkezler arasında ise Fatih Terim Stadyumu, Sular Vadisi, Başakşehir Belediyesi ve Metrokent var.


Başakşehirliler için kesintisiz bisiklet yolu


Başakşehirliler, projenin tamamlanmasının ardından bisiklet yolunu isterlerse spor isterlerse ulaşım amaçlı kullanabilecek. Kayaşehir ile Başakşehir arasında iş, okul ya da gezi amacıyla bisiklet, scooter gibi araçlarla yolun keyfini kesintisiz sürecekler. 11,3 kilometre uzunluğundaki boyalı ve bölünmüş bisiklet yoluyla her yaştan vatandaş için alternatif bir ulaşım güzergahı ortaya çıkacak. - İSTANBUL

Başakşehir, Kayaşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de pedallar mutluluğa dönecek - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

10:21 Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu 09:50 Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim? 09:48 Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak! 09:34 Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor 09:20 Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada 08:33 Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu 08:22 Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor 07:52 Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu 07:41 Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti 04:01 Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı 01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
10:21
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
09:50
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
09:48
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
09:34
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
09:20
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
08:33
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
08:22
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
07:52
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
07:41
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
04:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 10:25:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'de pedallar mutluluğa dönecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]