Başakşehir'de pedallar sağlığa döndü - Son Dakika

Başakşehir'de 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen bisiklet etkinliği, farklı yaş gruplarından sporseverleri bir araya getirdi. Başakşehirliler, Kayaşehir Millet Bahçesi'ndeki 4,5 kilometrelik parkurda sağlık için pedal çevirdi.

Başakşehir Kaymakamlığı ve Başakşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sürdürülebilir, çevreci ulaşım çözümlerine katkı sağlayacak ve farkındalık oluşturacak bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Etkinliğin ilk etabında Başakşehirliler, Kayaşehir Millet Bahçesi'nde hep birlikte pedal çevirdi.

Covid-19 tedbirleri unutulmadı

Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Selim Çelebi, Başakşehir İlçe Sağlık Müdürü Nuray Aydıner ve çok sayıda sporseverin katıldığı etkinlikte Covid-19 tedbirleri unutulmadı. Etkinlik alanına girişte eller dezenfekte edildi ve katılımcılara maske dağıtıldı. İnternet üzerinden kayıt yaptıran 65 sporsever, kendileri için ayrılan bisikletlere binerek Kayaşehir Millet Bahçesi'nde 4,5 kilometre uzunluğundaki parkuru tamamladı.

Etkinlikler devam edecek

Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Selim Çelebi, Başakşehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinlik planlandığını belirterek, "Bugün ilkini yaptık. 19 Eylül'de Şamlar 5. Kapı'da Başakşehirli komşularımızla hep beraber yürüyüş yapacağız. 22 Eylül'de ise Başakşehir Millet Bahçesi'nde yine komşularımızla birlikte bisiklet sürüp, yürüyüş yapacağız. Başakşehir Belediyesi olarak pandemi sürecinden önce haftada 20 bin komşumuza spor yaptırıyorduk. İnşallah bunu artırarak devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

19 Eylül Cumartesi saat 09.00'da Şamlar 5.Kapı'da ve 22 Eylül Salı 18.00'de Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki etkinliklere katılmak isteyenler, www.sporparklari.com üzerinden etkinliği seçerek kayıt yaptırabiliyor. - İSTANBUL