Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Pestil Görünümü Verilen Uyuşturucu Ele Geçirildi

Başakşehir'de Pestil Görünümü Verilen Uyuşturucu Ele Geçirildi

3 saat önce

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri'nin Başakşehir'de bir kargo şirketine gerçekleştirdiği operasyonda, pestil görünümü verilen 3 kilo 560 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Başakşehir'de Pestil Görünümü Verilen Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri'nin Başakşehir'de bir kargo şirketine gerçekleştirdiği operasyonda, pestil görünümü verilen 3 kilo 560 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bulunan bir kargo şirketinden uyuşturucu gönderileceği bilgisini aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, 5 Aralık günü kargo şirketine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek istenen bir kargo paketinin içinde pestil görünümü verilen 3 kilo 560 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Kargo paketinin aranma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:09 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, 3. Sayfa
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