Başakşehir'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda patlama meydana geldi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda patlama meydana geldi. - Son Dakika

Başakşehir'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda patlama meydana geldi.

6 saat önce

Başakşehir'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda patlama meydana geldi.

Başakşehir'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda patlama meydana geldi., System.String[]

Başakşehir'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda bir kişi yaralanırken sanayi sitesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

Başakşehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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