Başakşehir'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda patlama meydana geldi. - Son Dakika

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Başakşehir'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda patlama meydana geldi.
6 saat önce
Başakşehir'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
Başakşehir'de 'PİK Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bir kazanda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda bir kişi yaralanırken sanayi sitesine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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