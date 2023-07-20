Başakşehir'de pişkin taksici kamerada: Hem karttan hem elden ödeme istedi

İSTANBUL - Başakşehir'de bir taksi şoförü, aracına binen yolcuların 'Kart geçerli mi?' sorusuna karşın 'Geçerli ama bana elden 30 TL daha vereceksiniz' diyerek cevap verdi. Cevabın ardından yolcu ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TFE 16 plakalı taksiyi yabancı turistler durdurarak bindi. Ardından araç ilerlemeden turistler taksiden indi. Bunun üzerine taksici, bir başka taksi bekleyen vatandaşları aracına çağırdı. Her şeyden habersiz araca binen iki kişi taksi şoförüne, 'Kart geçerli mi?' sorusunu yöneltti.

"Bana elden 30 TL daha vereceksin"

Taksici, 'Geçerli ama bana elden 30 TL daha vereceksiniz' cevabını verince bir anda tartışma başladı. Yolcunun, ' Sen neden elden 30 TL istiyorsun?' sorusuna karşın şoför, 'Zaten pos cihazı komisyon alıyor' diyerek karşılık verdi. Yolcular, taksiden inerken ikili arasında yaşanan ilginç diyalog yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.