BAŞAKŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN ATEŞ AÇMASIYLA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN ATEŞ AÇMASIYLA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN ATEŞ AÇMASIYLA 1 KİŞİ YARALANDI

6 saat önce

Basın Ekspres Yolu'nda polis tarafından durdurulmak istenen bir otomobilin içindekiler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

BAŞAKŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN ATEŞ AÇMASIYLA 1 KİŞİ YARALANDI, System.String[]

Basın Ekspres Yolu'nda polis tarafından durdurulmak istenen bir otomobilin içindekiler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheliler, polisten kaçarken etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı.

Basın Ekspres Yolu'nda saat 18.00 sıralarında polis ekipleri, bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobilin içindeki şüpheliler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, kaçan otomobilin peşine düştü. Polisle şüpheliler arasında Başakşehir'e kadar kovalamaca yaşandı. Şüpheliler, kovalamaca sırasında etrafa ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu Süleyman Demirel Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen bir kişi bacağından yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheliler kayıplara karıştı. Polis, kaçan kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Polis şeridi ve ekip araçları

-Şüphelilerin ateş açtığı bulvar

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Basın Ekspres Yolu, Başakşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:36 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu         
18:57
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti         
15:22
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi         
15:07
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı         
14:47
Fatih'te Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı         
14:43
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor         
12:29
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın         
11:30
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu         
15:12
Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti         
15:02
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 03:21:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BAŞAKŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİN ATEŞ AÇMASIYLA 1 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]