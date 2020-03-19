Başakşehir'de polisten kaçan şüphelilerin ateş açmasıyla 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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Başakşehir'de polisten kaçan şüphelilerin ateş açmasıyla 1 kişi yaralandı
6 saat önce
BASIN Ekspres Yolu'nda polis tarafından durdurulmak istenen bir otomobilin içindekiler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
BASIN Ekspres Yolu'nda polis tarafından durdurulmak istenen bir otomobilin içindekiler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheliler, polisten kaçarken etrafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı.
Basın Ekspres Yolu'nda saat 18.00 sıralarında polis ekipleri, bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobilin içindeki şüpheliler 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, kaçan otomobilin peşine düştü. Polisle şüpheliler arasında Başakşehir'e kadar kovalamaca yaşandı. Şüpheliler, kovalamaca sırasında etrafa ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu Süleyman Demirel Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen bir kişi bacağından yaralandı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheliler kayıplara karıştı. Polis, kaçan kişileri bulmak için çalışma başlattı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:42 Kaynak: DHA
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