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Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Wolfsberger'a kiraladı.
6 saat önce
Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Wolfsberger'a kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:47 Kaynak: İHA
Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Wolfsberger'a kiraladı. - İSTANBUL
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