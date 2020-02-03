Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Wolfsberger'a kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Wolfsberger'a kiraladı - Son Dakika

Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Wolfsberger'a kiraladı

6 saat önce

Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Wolfsberger'a kiraladı.

Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Wolfsberger'a kiraladı, System.String[]

Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Wolfsberger'a kiraladı.

(İHA)

Başakşehir, Miguel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:00 Kaynak: İHA
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