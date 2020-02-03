Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Wolfsberger'a kiraladı - Son Dakika
Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Wolfsberger'a kiraladı
6 saat önce
Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Wolfsberger'a kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:00 Kaynak: İHA
Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira, sezon sonuna kadar Wolfsberger'a kiraladı.
(İHA)
Son Dakika Muzzi Özcan: Emre Mor'u uyuşturucuya alıştırdığımı söyleyenler geri zekalıdır Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama geldi! Başakşehir'de Miguel Vieira kiralandı Doğu Perinçek'in gülerek söylediği sözler tepki çekti: Şehit vermeden olmaz