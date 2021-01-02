Başakşehir'de Rafael cezalı duruma düştü - Son Dakika

Başakşehir'de Rafael cezalı duruma düştü

02.01.2021 18:02
Başakşehir'de Rafael cezalı duruma düştü, System.String[]

Alanyaspor müsabakasında sarı kart gören Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Rafael, gelecek hafta oynanacak BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

Alanyaspor müsabakasında sarı kart gören Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Rafael, gelecek hafta oynanacak BB Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda A.Alanyaspor'a 3-0 kaybetti. Bu zorlu mücadelenin 30. dakikasında sarı kart gören turuncu-lacivertli futbolcu Rafael, toplamda 4 sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü. Başarılı oyuncu, Başakşehir'in sahasında BB Erzurumspor'u ağırlayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

30 yaşındaki oyuncu, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart görmüştü.

(Uygar Aydın/İHA)

Başakşehir'de Rafael cezalı duruma düştü

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Başakşehir, Sarı Kart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir'de Rafael cezalı duruma düştü - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray, Antalyaspor'u konuk ediyor! Sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu Süleymani'nin ölüm yıl dönümü yaklaşırken İran'dan sert mesaj: ABD'nin savaş gemilerini birkaç saat içerisinde yok edebiliriz Sumudica'dan penaltı kararına imalı gönderme: Şortlarımız artık cepli olacak 2 gündür kayıp gencin cansız bedeni, kız arkadaşıyla birlikte çukura gömülü halde bulundu Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Keşan Belediye Başkanı: Su seviyesi felaket boyuta geldi, kara göründü Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi
Alanyaspor, evinde Başakşehir'i 3-0 yendi Alanyaspor, evinde Başakşehir'i 3-0 yendi         
17:53
Çin aşısı için gönüllü olan doktorda, tek doz uygulamanın ardından yeterli düzeyde antikor oluştu Çin aşısı için gönüllü olan doktorda, tek doz uygulamanın ardından yeterli düzeyde antikor oluştu         
17:39
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 87-73 yendi Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 87-73 yendi         
17:18
Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı         
16:59
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Gelişmeler olumlu yönde Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Gelişmeler olumlu yönde         
16:24
Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı         
16:06
16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı 16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı         
15:24
Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok         
15:06
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler         
12:29
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 18:12:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'de Rafael cezalı duruma düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei