Başakşehir'de Rafael maça devam edemedi - Son Dakika

Başakşehir'de Rafael maça devam edemedi
23.01.2021 20:12
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Rafael, yaşadığı sakatlık sebebiyle Rizespor maçına devam edemedi ve 35. dakikada yerini Muhammed Emin Sarıkaya'ya bıraktı.
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Rafael, yaşadığı sakatlık sebebiyle Rizespor maçına devam edemedi ve 35. dakikada yerini Muhammed Emin Sarıkaya'ya bıraktı.
Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada turuncu-lacivertlilerin başarılı sağ beki Rafael, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. 30 yaşındaki oyuncu, dakikalar 35'i gösterdiğinde kenara geldi ve yerine genç futbolcu Muhammed Emin Sarıkaya görev almaya başladı.
Böylelikle Muhammed, Süper Lig'de ilk kez turuncu-lacivertli formayı giymiş oldu.
(Uygar Aydın/İHA)
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