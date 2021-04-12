Başakşehir'de Ramazan sevinci hanelerde yaşatılacak - Son Dakika

Başakşehir'de Ramazan sevinci hanelerde yaşatılacak

12.04.2021 10:14
Başakşehir'de Ramazan sevinci hanelerde yaşatılacak, System.String[]

Sosyal medyaya taşıdığı Ramazan etkinlikleriyle Türkiye'ye örnek olan Başakşehir Belediyesi, bu yıl da Kovid-19 tedbirleriyle girilecek Ramazan'ın sevincini ve coşkusunu yaşatmaya devam edecek.

Sosyal medyaya taşıdığı Ramazan etkinlikleriyle Türkiye'ye örnek olan Başakşehir Belediyesi, bu yıl da Kovid-19 tedbirleriyle girilecek Ramazan'ın sevincini ve coşkusunu yaşatmaya devam edecek. On bir ayın sultanı için hazırlanan etkinlikler, sosyal medya hesaplarından ve Radyo Başakşehir'den ilçe sakinlerine ulaştırılacak.

Başakşehirliler, on bir ayın sultanında sosyal medyada bir araya gelerek, Ramazan'ın sevincini ve coşkusunu yine hep birlikte doyasıya yaşayacak. Başakşehir Belediyesi'nin geçen yıl korona virüs salgını nedeniyle sosyal medyaya taşıdığı ve kısa sürede birçok yerel yönetim tarafından örnek alınan Ramazan etkinlikleri, bu yıl da sosyal medya üzerinden ilçe sakinleriyle buluşturulacak. Birbirinden özgün programlarla Ramazan'ın manevi atmosferi hanelerde yaşatılacak.

Başakşehir'de Ramazan yine dopdolu

Kültür sanat programlarından dini sohbetlere, Dede Korkut hikayelerinden Başakgiller'e, Anadolu'yu hikmet ve irfan ile mayalayanlardan iftar ve radyo programlarına kadar birbirinden özgün içerikli etkinlikler ile Başakşehirliler, Ramazan sevincini her gün doyasıya yaşayacak.

Erem Şentürk'le İftara Doğru her akşam 18.45'te

Gazeteci ve TV programcısı Erem Şentürk, Ramazan boyunca her akşam İftara Doğru programında, samimi sohbeti ve değerli konuklarıyla Ramazan'ın atmosferini gönüllere taşıyacak. Sıfır Atık projesinin sevimli maskotları Başakgiller ve Muhammed Erim, hazırladıkları eğitici skeçlerle bir taraftan güldürürken diğer taraftan bilgilendirecek.

Fatma Beyza Tütüncüoğlu, geçen yıl olduğu gibi bu Ramazan'da da, her akşam saat 21.30'da en güzel masallarla Başakşehirli çocukları uykuya hazırlayacak. Dedem Korkuttan Hikayeler ile cuma akşamları 22'de izleyiciyle buluşacak İsmail Hakkı Ürün ise kuşaklar boyu anlatıla gelen Türk efsaneleri ve kahramanlık destanları içeren Dede Korkut hikayelerini Şamlar Otağ'ında çocuklara anlatacak. Günün Altın Öğünü ile hafta içi her akşam 22'de Başakşehirlilerin evlerine konuk olacak Derya Pervanoğlu kendini aramak, bulmak ve dönüştürmek başlıkları altında özellikle gençlerin dünyasına dokunmaya çalışacak.

Kültür sanat programları gönülleri mest edecek

Başakşehir Ramazan etkinliklerinde yayınlanacak kültür sanat programları da hayli iddialı. Mehmet Çelik, cumartesi ve pazar akşamları saat 18'de yayınlanacak Anadolu'ya Erenler programı ile Anadolu'yu hikmet ve irfan ile mayalayan Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hz. Mevlana gibi gönül sultanlarını anlatacak. Yine hafta sonları ekranlara gelecek Mesajınız Var programında Osman Bostancı ve Şule Kala, gençlere Ramazan ayının mana ve değerlerinde bahsedecek. Dünyaca ünlü rekortmen keman virtüözü Muhammed Yıldırır ise Ramazan Neşvesi'nde Tasavvuf müziğimizin önemli enstrümanlarıyla sadece kulakların değil gönüllerin de pasını alacak.

Kürşat Bilici, Başakşehir'de Ramazan programında ilçe sakinleriyle Ramazan'ı konuşurken Fatma Beyza Tütüncüoğlu, Bir Ömür Sanat'ta geleneksel sanatlarımızı gelecek kuşaklara aktarmanın gayretinde olan usta sanatçılarımızın serüvenlerini aktaracak.

Radyo Başakşehir'de Ramazan coşkusu

'Mutluluğun Sesi' Radyo Başakşehir de, dopdolu programlarla sadece ilçe sakinlerine değil dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerine Ramazan'ın coşkusunu yaşatacak. Türkiye'nin önde gelen radyocuları, 'Radyo Sokağı' programında her akşam Radyo Başakşehir'e konuk olacak.

Afrikalı Ali ile başlayacak program serisinde Radyocu Ali Baba'dan Hopdedik Ayhan'a, Düşbahçesi Ali'den Gönül Dostu Şener ve Cem Arslan'a kadar beğeniyle dinlenen isimler, mutluluğun sesi mikrofonlarından Başakşehirlilere seslenecek.

Ayrıca Radyo Başakşehir'de Ramazan ayı boyunca her gün 12.00 - 13.00 ve sahur öncesi 04.00 - 05.00 saatleri arasında mukabale programı da yayınlanacak. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Ramazan, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de Ramazan sevinci hanelerde yaşatılacak - Son Dakika


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