Başakşehir'de Ramazan sevinci sosyal medyada yaşanacak - Son Dakika
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Başakşehir'de Ramazan sevinci sosyal medyada yaşanacak

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri dolayısıyla bu yıl meydanlarda gerçekleştirilemeyecek Ramazan etkinliklerini sosyal medyaya taşıdı.

Başakşehir'de Ramazan sevinci sosyal medyada yaşanacak, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri dolayısıyla bu yıl meydanlarda gerçekleştirilemeyecek Ramazan etkinliklerini sosyal medyaya taşıdı.


Başakşehir Belediyesi tarafından önceki yıllarda meydanlarda düzenlenen Ramazan etkinlikleri, koronavirüs salgını nedeniyle, bu yıl sosyal medya üzerinden ilçe sakinleriyle buluşacak.


Başakşehirliler sanat programlarından dini sohbetlere, tasavvuf musikisi dinletisinden iftar ve radyo programlarına kadar birbirinden özgün içerikli etkinliklerle Ramazan'ın manevi atmosferini evlerinde yaşayacak. Hattat Önder Soy'dan hat, Nur Baybara ile Hatice Öztürk'ten ise ebru sanatının inceliklerini öğrenecek Başakşehirliler, tespih koleksiyoneri Furkan Derdiyok'tan ise tespihin serencamını dinleyecek. Nimet Yılmaz 'Ramazan Mutfağı'; Bünyamin Topçuoğlu, Mustafa Kızılcaoğlu ve Sefa Taşkesenlioğlu 'Aşr-ı Şerif' ile hanelere konuk olacak.


Gazeteci yazar Erem Şentürk, 'İftara Doğru' programı ile Mustafa Demirci, Dursun Ali Erzincanlı, Osman Bostancı, Hayati İnanç, Mehmet Ercan, Muhsin Kara, Aykut Kuşkaya, Murat Özer gibi değerli isimleri ağırlayacak. Ömer Döngeloğlu, Enes Hibe ve Abdülhalık Selman ise 'Dini Sohbetler' programında Başakşehirlilere Ramazan'ın manevi bereketini anlatacak. Tasavvuf Musikisi Dinletisi ile Fatih Demir, Onur Nak, Ekrem Pehlivanoğlu ve Mesut Ekici gönülleri mest edecek.


Başakşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca çocuklara özel etkinlikler de gerçekleştirecek. Fatma Beyza Tütüncüoğlu, 'Çocuk Masalları' ile her akşam Başakşehirli miniklerle buluşacak. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden çocuklara özel tiyatro ve Hacivat-Karagöz gösterileri yayınlanacak.


Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir de, dopdolu programlarla sadece ilçe sakinlerine değil dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerine Ramazan'ın coşkusunu yaşatacak. Mukabele programının yanı sıra Türkiye'nin önde gelen radyocuları, her gün Radyo Başakşehir'e konuk olacak. 24 Nisan Cuma günü Hopdedik Ayhan ile başlayacak program serisinde Mehmet Çelikyay'dan Düşbahçesi Ali'ye, Adem Metan'dan Talha Bora Öge'ye, Afrikalı Ali'den Gönül Dostu Şener'e kadar beğeniyle dinlenen isimler, mutluluğun sesi mikrofonlarından Başakşehirlilere seslenecek.


Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek tüm programlar, aynı zamanda Başakşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve YouTube kanalından yayınlanacak. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 12:05 Kaynak: İHA

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