Başakşehir'de ramazan yardımları devam ediyor - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, onbir ayın sultanı Ramazan'da ilçeyi dolaşarak evlerinden çıkamayan ileri yaştakiler ile ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıyor.

Başakşehir Belediyesi ekipleri, bugünlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ve çalıştıkları işlerden ayrılan vatandaşlara gıda yardımı götürüyor.

'BİZ' EKİPLERİ İLÇENİN BÜYÜKLERİ İÇİN NÖBETTE

Başakşehir Belediyesi ekipleri ilçe genelinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini yapıyor, evlere sıcak yemek ve gıda kolisi yardımı götürüyor. Bu kapsamda Başakşehir'de 65 yaş üstü bir vatandaş, daha önceden temasta olduğu Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) ekiplerinden alışveriş için yardım talebinde bulundu. Ekipler kısa sürede eve ulaşarak destek kart ile alışveriş için dışarı çıktı. İhtiyaçlar eksiksiz alınarak eve getirildi. Ekipler, bu süreçte ilçenin her noktasından gelen talepleri karşılamak için çalışmaları sürdürüyor. Talepte bulunan tüm 65 yaş üstü büyüklerin alışverişi 'BİZ' ekipleri ve Başakşehir zabıtası tarafından yapılıyor.

'65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA ALIŞVERİŞ HİZMETİ SÜRECEK'

Ramazan ayı dolayısıyla sıcak yemek ve gıda kolisi yardımları da sürüyor. Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri, koronavirüs salgını sürecinde zor günler geçiren vatandaşlara gıda kolisi ve sıcak yemek götürüyor. Belediye ekipleri iftar saatine kadar sokak sokak dolaşarak evlere sıcak yemek ve gıda kolilerini teslim ediyor. Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Şaduman Kutay, Ramazan ayında koronavirüsün getirdiği şartlar nedeniyle zorluk yaşayan vatandaşlara ulaştıklarını ifade etti. Hijyenik ortamda hazırlanan yemeklerin taze olarak vatandaşlara evlerinde teslim edildiğini söyledi. Kutay, 65 yaş üstü vatandaşların alışverişini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.