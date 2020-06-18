Başakşehir'de sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika

Başakşehir'de sağanak yağış etkili oluyor

Başakşehir'de sağanak yağış etkili oluyor Başakşehir çevresinde sağanak yağış etkili oldu.

Başakşehir'de sağanak yağış etkili oluyor İSTANBUL - Başakşehir çevresinde sağanak yağış etkili oldu. Yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Bağcılar, Başakşehir, Esenler ve çevresinde etkili oldu. Başakşehir'de yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Suyla kaplı yollardan geçmeye çalışan sürücüler, bölgede trafik oluşturdu. Bölgeye trafik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yönlendirildi. Ekiplerin Başakşehir çevresinde çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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