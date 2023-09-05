Başakşehir'de Sağanak Yağış Sonucu Sitenin Bahçesi Göle Döndü - Son Dakika

Başakşehir'de Sağanak Yağış Sonucu Sitenin Bahçesi Göle Döndü

Son Güncelleme: 05.09.2023 22:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a yaptığı uyarının ardından özellikle İstanbul'un kuzeyinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir'de bulunan bir sitenin bahçesi adeta göle döndü. Çok sayıda araç suya gömüldü.

SAĞANAK yağışın en çok etkili olduğu ilçelerden Başakşehir'de bir sitenin bahçesi göle döndü. Araçlar sular içinde kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a yaptığı uyarının ardından özellikle İstanbul'un kuzeyinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir'de bulunan bir sitenin bahçesi adeta göle döndü. Çok sayıda araç suya gömüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Başakşehir'de Sağanak Yağış Sonucu Sitenin Bahçesi Göle Döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de Sağanak Yağış Sonucu Sitenin Bahçesi Göle Döndü - Son Dakika
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