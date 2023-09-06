Başakşehir\'de Sağanak Yağmur Sonrası Otoparklar Sular Altında Kaldı

BAŞAKŞEHİR'de etkili olan sağanak yağmurun ardından birçok sitenin otoparkı da su altında kaldı. Site sakinleri araçlarını almak için su dolu otoparklara girerken, araçlarını çıkaramayanlar ise saatlerce otoparkların önünde yardım gelmesi için bekledi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından Başakşehir'de birçok noktada su baskınları ve sel meydana geldi. Su baskınlarından birçok sitenin de otoparkı ve bodrumları su altında kaldı. Araç sahipleri otoparklardaki araçlarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Su seviyesinin çok yükseldiği yerlerde araçlarını çıkaramayanlar suların çekilmesini bekledi.

Gökçeada Caddesi üzerindeki bir sitenin otoparkı da sular içinde. Otoparktaki aracını çıkaramayan Vural Bilik, suların tahliye edilmesi için çoğu yeri aradığını ancak sonuç alamadığını belirtti.

"ARACIMA ULAŞTIM AMA HİÇBİR ŞEKİLDE KAPILARI AÇAMADIM"

Vural Bilik, "Bir anda bastı. Ben buraya geldiğimde araca ulaşmaya çalışırken su dizimi geçiyordu. Aracıma ulaştım ama hiçbir şekilde kapıları açamadım. Dün geceden beri İSKİ'yi aradım, itfaiyeyi aradım. Geleceğiz dediler hala gelmediler. Site yönetimine sabahtan beri fotoğraf atıyorum hala bu suyu tahliye etmediler. Bazı arkadaşlar bir şekilde araçlarını çıkardılar ama ben ve bir tane arkadaş daha çıkaramadık. Binayı da su aldı. Giderler tıkanınca çatılardaki su evlere bastı. Bayağı kötü bir durum yaşadık. Her şey yarım saat içerisinde oldu" dedi.