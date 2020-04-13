Başakşehir'de sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiliyor - Son Dakika

Başakşehir'de ilçede hizmet veren teknoloji ve inovasyon merkezi Başakşekşehir Living Lab'de, koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için 3 boyutlu yazıcılar ile yüz koruyucu siper maske üretiliyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor" dedi.

"HAFTADA 1000 ADET MASKE ÜRETİLİYOR"

Siper maske üretimini yerinde inceleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yapılan çalışmalar hakkında Demirören Haber Ajansı'na bilgi verdi. Kartoğlu, "Şu anda Başakşehir Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezindeyiz. Burada sağlık çalışanları için yoğun bir çalışma var. Burada yaptığımız faaliyetlerle önce sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayıp daha sonra da tüm esnafımıza dağıtarak onları bir kat daha koruma altına almaya çalışıyoruz. Üretim çok hızlı sürüyor. Ortalama haftalık 1000 adet maske üretimine dönüştü. İnşallah hepsini vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, esnafımıza dağıtarak güzel bir üretim yapmaya çalışıyoruz. Özellikle kalabalık olan bölgelerde siperlikler öncesi normal maske dağıtımımızı da yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Pazar yerleri gibi kalabalık yerlerde termal kameralarla artık vatandaşımızın ısısını yani ateşini de ölçüyoruz. Herkes kapalı pazarlarımızı da gönül rahatlığı ile kullanabilirler" diye konuştu.

"YAZICILAR GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYOR"

Başakşehir Living Lab Merkez Sorumlusu Ömer Karabayraktar ekip olarak yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti. Karabayraktar, "Kurum olarak bu tarz sosyal projelere her zaman hazırlıklıydık. Bununla beraber belediye başkanımızın da desteğiyle kısa bir çalışma yaptık. Maskelerin çizimi, rahatlığı, tasarımı konusunda çalışmalarımız oldu. Hızlıca üretime girdik. Atölyemiz zaten vardı ve hemen çalışmalara başladık. İlçe içerisinde dört teknik okulumuzu da dahil ederek bir kampanya haline getirdik. Bu sayede haftada 1000 adet 3D yazıcılarla siperlik maskesi üretiyoruz. Burada dönüşümlü olarak 10 kişi çalışıyor. Kullandığımız tüm ekipmanlar, yazıcıların ham maddesi, maskede kullandığımız lastikler vs hepsi belediye tarafından karşılanıyor" şeklinde konuştu.