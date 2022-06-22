Sahipsiz köpeğin dehşeti yaşattığı çocuğu esnaf böyle kurtardı - Son Dakika
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Sahipsiz köpeğin dehşeti yaşattığı çocuğu esnaf böyle kurtardı

22.06.2022 13:05

Sahipsiz köpeğin dehşeti yaşattığı çocuğu esnaf böyle kurtardıİSTANBUL Başakşehir'de sahipsiz bir köpek, küçük çocuğa dehşeti yaşattı.

Sahipsiz köpeğin dehşeti yaşattığı çocuğu esnaf böyle kurtardı

İSTANBUL Başakşehir'de sahipsiz bir köpek, küçük çocuğa dehşeti yaşattı. Köpeğin saldırdığı çocuğu, çevrede bulunan esnaf güçlükle kurtarabildi. O anlar kameralara yansıdı.

Başakşehir'de bu sabah saatlerinde sahipsiz bir köpek yolda yürüyen çocuğa aniden saldırdı. Köpeğin saldırması ile neye uğradığını şaşıran çocuk kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Köpeğin çocuğa saldırdığını gören Mehmet Şirin ve Enver Gündüz isimli esnaflar hemen talihsiz çocuğun yardımına koştu. Çocuğu kurtarmak uzun süre uğraş veren Gündüz ve Şirin, çocuğu köpeğin ağzından alıp sürükleyerek dükkanın içerisine alabildi. Köpeği uzaklaştırmak için uzun süre çaba veren esnaflar yaşadıkları şoku uzun bir süre üzerlerinden atamadı.

Yaşanan dehşet dolu anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuk yolda yürürken köpek aniden çocuğa saldırıyor. Çocuk kaçmaya çalışıyor ancak başaramıyor. Bu sırada iş yerinin önünde oturan esnaflar çocuğun yardımına koşuyor. Köpeğin ısırmaya çalıştığı çocuğu kurtarmak için büyük çaba sarf ediyor. Bu sırada esnaflardan biri çocuğu köpekten kurtararak çocuğu sürükleyerek iş yeri içerisine alıyor.

"Çocuğu kurtarmak için çok uğraştık"

Çocuğu köpekten kurtarmak için çok çaba harcadıklarını belirten Mehmet Şirin, "Köpek burada dolanıyordu sabah saatlerinde. Komşumuz su verdi. Köpek çocuğu görür görmez saldırmaya başladı. Çocuğun üzerine atladı biz buradan koştuk. Çocuk çok korktu, çocuğu köpekten kurtarmak için çektik. Çocuğu kurtarmak için çok uğraştık. Köpek resmen çocuğa kitlenmişti. Çocuğu kurtardıktan sonra da bir türlü gitmedi. Kürekle sopayla 7 kişi kovaladık ondan sonra gitmedi. Bu köpek aslında sahipli ama sahibi başıboş bırakmıştı. Bu tür köpekleri bırakmamak lazım aslında. Bununla ilgili ceza olmalı. Psikolojik olarak çok etkilendim. Bununla ilgili önlem alınmalı, çocuğu parçalamak üzereydi" dedi.

"Kendi çocuklarım aklıma geldi"

Köpeğin ağzından çocuğa alarak iş yerine sokan Enver Gündüz olay sırasında kendi çocuklarının aklına geldiğini belirterek, "Çocuğu o anda öyle görünce ben kulağımdaki telefonu bile bırakmayı akıl edemedim. Kendi çocuklarım aklıma geldi. Hemen karşımızda çocuk parkı var biz burada görmemiş olsaydık çocuğu orada yakalamış olsaydı çocuğa çok daha büyük bir zarar verebilirdi" diye konuştu.

Köpeği bağlaması için köpeğin sahibini çok defa uyardığını belirten bir esnaf ise "Köpek burada yaşıyor. 20 defa söyledim sahibine bu köpeği bağla diye ama bir türlü bağlamıyor sahibi. Kendi dükkanımın bahçesini kapatıyorum ki bu köpek elemanlarıma saldırmasın diye. Çocuk için çok üzüldük" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sahipsiz köpeğin dehşeti yaşattığı çocuğu esnaf böyle kurtardı - Son Dakika

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