Başakşehir'de sahte alkol imalathanesine baskın - Son Dakika

Başakşehir'de sahte alkol üretilen depoya yapılan baskında 149 şişe rakı ve 30 litrelik alkol dolu bidon ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ocak günü akşam saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Tahtakale Mahallesi'nde sahte ve kaçak alkollü içki üretimi yapılan ve depolanan bir adrese baskın yaptı. İmalathanenin sahibi Ramazan K. ve Yusuf A. yakalanarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda çeşitli boy, ebat ve hacimlerde 149 şişe rakı, 4 adet 30 litrelik alkol dolu bidon, çok sayıda alkol şişesi etiketi ve bandrol ele geçirildi. Yakalanan Ramazan K. ve Yusuf A., ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcılığından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL