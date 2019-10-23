Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de sahte dolar operasyonu 1 gözaltı
Son Dakika Güncel Başakşehir'de sahte dolar operasyonu 1 gözaltı

Başakşehir'de sahte dolar operasyonu 1 gözaltı

36 dakika önce

BAŞAKŞEHİR'de düzenlenen operasyonda sahte 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

BAŞAKŞEHİR'de düzenlenen operasyonda sahte 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir'de, önceki gün bir depoya yaptığı baskında 13 bin 300 adet 100 Amerikan Doları banknotlarından oluşan 1 milyon 330 bin dolar ele geçirdi. Operasyon kapsamında depoda bulunan Orhan Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Orhan Ç. dün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Polis ekipleri sahte dolarların basıldığı matbaya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başakşehir'de sahte dolar operasyonu 1 gözaltı

Mali Suçlarla Mücadele, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:57 Kaynak: DHA
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