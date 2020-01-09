Başakşehir'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Başakşehir'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'de polis ekipleri, sahte içki üretimi yapılan iş yerine operaston düzenledi.

Başakşehir'de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

BAŞAKŞEHİR'de polis ekipleri, sahte içki üretimi yapılan iş yerine operaston düzenledi. İş yerindeki 2 şüpheli gözaltına alınırken, 149 sahte rakı, 30 litre alkol dolu bidon, çok sayıda içki şişesi etiketi ve bandrol ele geçirildi.

Başakşehir  İlçe  Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Geçen Pazar saat 18.00 sıralarında iş yeri denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında şüphelendikleri bir iş yerinde arama yapan polis ekipleri, çeşitli boy, ebat ve hacimlerdeki şişelerde 149 sahte rakı, 30 litre alkol dolu bidon, çok sayıda içki şişesi etiketi  ve  bandrol  ele  geçirdi. İşyerindeki şüpheliler Ramazan K. ve Yusuf A. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilere Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapılırken,  adliyeye sevk edilen şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.


Başakşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:59 Kaynak: DHA
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