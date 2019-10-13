Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de sahte parfüm operasyonu kamerada
Son Dakika Güncel Başakşehir'de sahte parfüm operasyonu kamerada

Başakşehir'de sahte parfüm operasyonu kamerada

1 saat önce

Başakşehir'de bir iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 3 bin 500 adet dolu parfüm şişesi, 4 bin adet boş şişe, 6 adet varil ve 4 adet dolum makinesi ele geçirdi.

Başakşehir'de bir iş yerinde arama yapan polis ekipleri, 3 bin 500 adet dolu parfüm şişesi, 4 bin adet boş şişe, 6 adet varil ve 4 adet dolum makinesi ele geçirdi. İş yerinde yapılan arama anı da kameraya yansıdı.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde usulsüz işler olduğu yönünde ihbar alan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Ekim günü harekete geçti. Adrese giden polis ekiplerine kapıyı Güngör A. İsimli şahıs açtı. Şahsın herhangi bir belge gösterememesi ve adresin kullanım amacıyla ilgili verdiği çeşitli cevaplara istinaden arama kararı alındı. İş yerinde arama yapan ekipler, 3 bin 500 adet dolu parfüm şişesi, 4 bin adet boş şişe, 6 adet varil ve 4 adet dolum makinesi ele geçirdi. Gözaltına alınan Güngör A. isimli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

(İHA)

Başakşehir'de sahte parfüm operasyonu kamerada

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:50 Kaynak: İHA
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