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Başakşehir'de sahte parfüm operasyonu kamerada

1 saat önce

Başakşehir'de sahte parfüm operasyonu kamerada -Polis ekipleri 3 bin 500 adet dolu parfüm şişesi, 4 bin adet boş şişe, 6 adet varil ve 4 adet dolum makinesi ele geçirdiİSTANBUL - Başakşehir'de bir iş yerinde arama yapana polis ekipleri, 3 bin 500 adet dolu parfüm şişesi, 4 bin adet boş şişe, 6...

Başakşehir'de sahte parfüm operasyonu kamerada

-Polis ekipleri 3 bin 500 adet dolu parfüm şişesi, 4 bin adet boş şişe, 6 adet varil ve 4 adet dolum makinesi ele geçirdi

İSTANBUL - Başakşehir'de bir iş yerinde arama yapana polis ekipleri, 3 bin 500 adet dolu parfüm şişesi, 4 bin adet boş şişe, 6 adet varil ve 4 adet dolum makinesi ele geçirdi. İş yerinde yapılan arama anı da kameraya yansıdı.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde bulunan bir iş yerinde usulsüz işler olduğu yönünde ihbar alan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Ekim günü harekete geçti. Adrese giden polis ekiplerine kapıyı Güngör A. İsimli şahıs açtı. Şahısın her hangi bir belge gösterememesi ve adresin kullanım amacıyla ilgili verdiği çeşitli cevaplara istinaden arama kararı alındı. İş yerinde arama yapan ekipler, 3 bin 500 adet dolu parfüm şişesi, 4 bin adet boş şişe, 6 adet varil ve 4 adet dolum makinesi ele geçirdi. Gözaltına alınan Güngör A. İsimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Başakşehir'de sahte parfüm operasyonu kamerada

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:07 Kaynak: İHA
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