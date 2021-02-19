Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, ilk yarıda yıldız futbolcusunun sakatlığıyla sarsıldı.
Karşılaşmanın 34. dakikasında sakatlanan Deniz Türüç, saha kenarında iğne yaptırdı ve 5 dakika boyunca kendisini denedi. Saha içine döndükten sorna 39. dakikada kendisini yere bırakan Türüç, sedyeyle kenara alındı.
Deniz Türüç'ün yerine oyuna Norveçli futbolcu Fredrik Gulbrandsen dahil oldu.
Son Dakika › Spor › Başakşehir'de sakalanan Deniz Türüç, saha kenarında iğne olmasına rağmen maça devam edemedi - Son Dakika Spor