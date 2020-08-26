BAŞAKŞEHİR'DE SALDIRIYA UĞRAYAN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KAFATASI DELİNDİ - Son Dakika

Başakşehir'de 5 yaşındaki Yakup Berk, babası ve babaannesiyle dişçiden çıktığı sırada muştalı saldırıya uğradı. Kafatası delinen Yakup Berk'in babası İbrahim Berk, saldırganın peşinden koşarak yakalanmasını sağladı. 17 yaşında olduğu öğrenilen saldırgan tutuklandı.

Başakşehir'de yaşayan 5 yaşındaki Yakup Berk, babası İbrahim Berk ve babaannesiyle dişçiden çıktıkları sırada 17 yaşındaki bir kişinin muştalı saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında baba İbrahim Berk, peşinden koşarak saldırganı yakalandı. Polise teslim edilen saldırgan tutuklandı. Hastaneye götürülen küçük çocuğun kafatası delinirken başına 3 dikiş atıldı. Baba İbrahim berk, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

Olayı kapkaç sandığını ve saldırganın peşinden koştuğunu anlatan İbrahim Berk, 'Annem ve iki oğlumla beraber dişçiye gitmiştik. Dişçi çıkışı kapının önünde bekleyen bir kişi vardı. Biz onu geçtikten sonra küçük oğlum Yakup'a saldırdı. Kafasına muştayla vurdu. Ben vurduğunu görmedim. Annemin sesiyle kaçan birini görünce peşinden koşmaya başladım. Çevredekilerden yardım istedim. Bir motosikletli takip etti. O sırada kendini taksiye atmış. Takside yakaladık. Sonra polisi aradık. Polis gelince rahatladım. O sırada annemi aradım. Annem eczanede olduklarını ve kanamayı durduramadıklarını söyledi. Polis zanlıyı götürdü. Biz de Yakup'u en yakın hastaneye götürdük. Tomografi çekildi. Kafasında muştanın dişlerinden dolayı iki darba almış. Biri çok derindi kafatasını delmişti. Derin olan yere zımba ile üç dikiş atıldı. Annem 'kafasına vurduğunda çıkan ses kırılma sesi gibiydi' diyor. Düşmanımın başına gelmesin. Bir insandan nefret edebilirsiniz, düşmanınız olabilir ama böyle bir şey yapılmaz" dedi.

'KÖTÜ BİR ABİ GELİP KAFAMA VURDU"

Oğlu Yakup'un sağlığının şu an iyi olduğunu ancak olayın takipçisi olacağını belirten Berk, 'Oğlum olayların farkında. Soranlara 'kötü bir abi gelip kafama vurdu' diyor. Ancak saldırganı yolda görsem tanımam. 17 yaşındaymış. Bu kişinin insan olduğundan şüpheliyim. Benim tek isteğim bunun toplumdan izole edilmesi. Bize verdiği zararı başkasına vermesin" diye konuştu.