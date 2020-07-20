Başakşehir'de şampiyona muhteşem kutlama - Son Dakika

Başakşehir'de şampiyona muhteşem kutlama

Başakşehir Belediyesi, ilçenin gururu İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün şampiyonluk gecesinde Başakşehirliler'in yanındaydı.

Başakşehir Belediyesi, ilçenin gururu İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün şampiyonluk gecesinde Başakşehirliler'in yanındaydı. Vatandaşlar kritik maçın heyecanını, Başakşehir Belediyesi tarafından şampiyonluk maçının oynandığı Fatih Terim Stadyumu yanındaki meydana kurulan dev ekranda yaşadı.

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Başakşehir'de, Türk futbolunun tarihi gecelerinden biri yaşandı. Süper Lig'de sezonu rakiplerinin önünde tamamlayan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, şampiyonluk sevincini Stat Park Meydanı'nı dolduran taraftarıyla birlikte doyasıya yaşadı.


Başakşehir Belediyesi, şampiyonluk gecesinde lacivert-turunculu taraftarın yanında oldu. Gelen yoğun istek üzerine, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun talimatıyla meydana dev ekran kuruldu. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde hazırlanan meydan, maç saati yaklaştıkça Başakşehirli taraftarca dolduruldu. Taraftara, alana girişinde Başakşehir Belediyesi tarafından İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü bayrağı hediye edildi, su, hijyenik mendil ve maske verildi.


Meydanda sosyal mesafeli şampiyonluk coşkusu


Meydanı dolduran binlerce taraftar, yerini alarak şampiyonluk maçının heyecanını hep beraber yaşadı. Başakşehir'den beklenen gol, Mahmut Tekdemir'den geldi. Golle birlikte meydanı dolduran Başakşehirlilerin sevinci görülmeye değerdi. Maçın son dakikalarında Trabzonspor'un Konyaspor karşında mağlup olduğu haberinin gelmesiyle Başakşehir'in şampiyonluğu kesinleşti. Bu haberle Stat Park Meydanı'nda coşku doruğa çıktı. Vatandaşlar stat önünde şampiyonluğu kutladı.


"Başakşehir daha iyi yerlere gelecek"


Başakşehir Belediyesi'nin hazırladığı tur otobüsü ise şampiyonluk kutlamalarına renk kattı. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Teknik Direktör Okan Buruk, taraftarlara otobüs üzerinden hitap etti. Başkan Gümüşdağ, takımın çok daha iyi yerlere geleceğinin sözünü verdi.


Şampiyonluk gecesi Radyo Başakşehir'deydi


Şampiyonluk gecesini anbean Başakşehir'den dünyaya duyuran ise Radyo Başakşehir oldu. Alana kurulan platformda yayın yapan Radyo Başakşehir'e, birbirinden renkli taraftar konuk oldu. Radyo Başakşehir, Başakşehir marşlarıyla tarihi gecenin heyecanını dinleyicilerine aktardı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de şampiyona muhteşem kutlama - Son Dakika
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