Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 3 yaralı - Son Dakika

Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 3 yaralı

6 saat önce

Başakşehir'de sanayi sitesinde hava tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Başakşehir'de sanayi sitesinde patlama: 3 yaralı, System.String[]

Başakşehir'de sanayi sitesinde hava tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında patlama meydana geldi.


Patlamada iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, ilk gelen bilgilerde hayatını kaybettiği belirtilen ağır yaralı hastanın hastanede tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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