Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
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Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

3 saat önce

Başakşehir'de bir sanayi sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Başakşehir'de bir sanayi sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi A-1 Blok'ta bulunan iki katlı iş yerinin üst kısmındaki depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Başakşehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:37 Kaynak: AA
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