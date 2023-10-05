Başakşehir'de Şantiyede İşçiler Arasında Kavga: Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika

Başakşehir'de Şantiyede İşçiler Arasında Kavga: Çok Sayıda Yaralı

Son Güncelleme: 05.10.2023 10:51

Başakşehir'de bulunan bir şantiyede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada çivilerin ve çekiçlerin havada uçuştuğu olayda çok sayıda kişi yaralandı. Kavgaya karışanlar ise gözaltına alındı. Olay, bir işçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başakşehir'de şantiyede bir grup işçi henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Çivilerin ve çekiçlerin havada uçuştuğu olayda çok sayıda kişi yaralanırken, kavgaya karışanlar ise gözaltına alındı. Yaşananlar bir başka işçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede kavga, tüm şantiyeye sıçradı. İşçiler ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlatmaya başlarken, çekiç ve çiviler adeta havada uçuştu. Yaşanan olayda bazı işçiler yaralanırken, kavgaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı. Meydan muharebesini andıran kavga, işçilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de Şantiyede İşçiler Arasında Kavga: Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Bakanlık düğmeye bastı! İşte kentsel dönüşümde 5 maddelik yol haritası
11:56 SGK'ya 1392 sözleşmeli personel alınacak
11:30 Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti
11:27 Bahçeli'nin ''Kıbrıs Devleti'' çıkışına, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan teşekkür geldi
11:15 Benzine bir indirim daha geliyor! Motorinle aradaki makas giderek açılıyor
11:13 Altının gram fiyatı 1.615 liradan işlem görüyor
11:10 MİT, turuncu kategoride aranan FETÖ firarisi Koray Vural'ı yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi
11:05 Hocalı'da artık Azerbaycan Bayrağı dalgalanıyor
10:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanacak mı? 2024'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 60 zam geliyor
10:52 Danla Bilic, yeni aşkını rapçi Çakal ile dudak dudağa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2023 12:23:19. #1.13#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Şantiyede İşçiler Arasında Kavga: Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement