Başakşehir'de şantiyedeki konteyner alev alev yandı - Son Dakika
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Başakşehir'de şantiyedeki konteyner alev alev yandı

19.03.2022 20:18
Başakşehir'de şantiyedeki konteyner alev alev yandı

Başakşehir'de metro şantiyesinde işçilerin kaldığı konteyner bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Başakşehir'de metro şantiyesinde işçilerin kaldığı konteyner bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Başakşehir Onurkent'te bulunan metro şantiyesindeki işçilerin kaldığı konteynerde çıktı. Edinilen bilgiye göre, işçilerin konakladığı konteyner, henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Dumanların gökyüzünü sardığı yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında şans eseri ölen ya da olmazken, konteynerin yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Başakşehir'de apartman dairesi alev alev yandı Başakşehir'de apartman dairesi alev alev yandı KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ PİKAP ALEV ALEV YANDI KADIKÖY'DE PARK HALİNDEKİ PİKAP ALEV ALEV YANDI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Başakşehir, Yangın, Metro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de şantiyedeki konteyner alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir'de şantiyedeki konteyner alev alev yandı - Son Dakika
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