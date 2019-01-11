Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Serdar Taşçı İlk Maçına Çıktı

Başakşehir'de Serdar Taşçı İlk Maçına Çıktı

31 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Medipol Başakşehir, Hollanda ekibi Ado Den Haag'ı 3-1 mağlup etti.

Başakşehir'de Serdar Taşçı İlk Maçına Çıktı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Medipol Başakşehir, Hollanda ekibi Ado Den Haag'ı 3-1 mağlup etti. 

Başakşehir'in gollerini 7'nci dakikada Caiçara, 33'üncü dakikada İrfan ve 75'inci dakikada Jojic kaydetti. Rakibin tek golü ise 74'üncü dakikada Pinas'tan geldi.   

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı mücadeleye Mert Günok - Caiçara, Epureanu, Mert Çelik, Karim, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho 11'i ile başladı. 

Avcı, maçın ilk yarısında Visca yerine Adebayor'u oyuna sürerken mücadelenin ikinci yarısına Mert Günok - Uğur, Attamah, Mert Çelik, Karim, Soner, Gökhan, Jojic, Elia, Napoleoni, Bajic 11'i ile çıktı.

SERDAR TAŞÇI YENİ TAKIMININ FORMASIYLA İLK KEZ SAHADA

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Serdar Taşcı da ilk kez Medipol Başakşehir formasını sırtına geçirdi. Deneyimli stoper, mücadeleye ilk 11'de başlayan Mert Çelik yerine 70'inci dakikada oyuna dahil oldu.

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Maçtan detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:58 Kaynak: DHA

Spor
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