Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de servis aracı kontrolden çıkarak trafoya çarptı.
Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de servis aracı kontrolden çıkarak trafoya çarptı.

Başakşehir'de servis aracı kontrolden çıkarak trafoya çarptı.

1 saat önce

Başakşehir'de servis aracı kontrolden çıkarak trafoya çarptı.

Başakşehir'de servis aracı kontrolden çıkarak trafoya çarptı., System.String[]

Başakşehir'de servis aracı kontrolden çıkarak trafoya çarptı. Servis şoförü araçta sıkıştı, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. - İSTANBUL

Başakşehir, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:58 Kaynak: İHA
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