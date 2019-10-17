Başakşehir'de servis aracı kontrolden çıkarak trafoya çarptı.
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Başakşehir'de servis aracı kontrolden çıkarak trafoya çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
Başakşehir'de servis aracı kontrolden çıkarak trafoya çarptı. Servis şoförü araçta sıkıştı, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
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