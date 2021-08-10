Basakşehir'de seyir halinde olan otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

Başakşehir'de seyir halinde ilerleyen otomobil alev topuna döndü. Bir anda alevlerin etrafını sardığı otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, bugün sabah saat 08.30 sularında Başakşehir - İkitelli yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan otomobilin elektrik aksanında çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Alev topuna dönen aracın yanma anı o esnada oradan geçen başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

(Batuhan Toprak/İHA)