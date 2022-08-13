Başakşehir'de virajı alamayan beton mikseri devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Başakşehir'de virajı alamayan beton mikseri devrildi: 2 yaralı

13.08.2022 15:23
Başakşehir'de virajı alamayan beton mikseri devrildi: 2 yaralı

Başakşehir'de seyir halindeki bir beton mikseri virajı dönemeyince yol kenarına devrildi.

Başakşehir'de seyir halindeki bir beton mikseri virajı dönemeyince yol kenarına devrildi. Araçta sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kaza yapan araç havadan görüntülendi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 2746. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde seyir halindeki 34 CGL 348 plakalı beton mikseri virajı dönemeyince yolun kenarına devrildi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin içerisinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yol kenarında bulunan bariyerlerin üzerine devrilen beton mikserinde maddi hasar meydana gelirken, kaza sonrası devrilmiş halde duran beton mikseri dron ile havadan görüntülendi - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Lokantada çıkan yangın 3 iş yerine sıçradı Lokantada çıkan yangın 3 iş yerine sıçradı 6 dönümlük ağaçlık alan küle döndü 6 dönümlük ağaçlık alan küle döndü
Kaynak: İHA

Başakşehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de virajı alamayan beton mikseri devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:09 Benzinin ardından motorine de zam yolda
14:27 Meral Akşener'in elini ısıran sokak köpeği kurtarılamadı
13:46 Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti
13:43 Şoförünü katlettiler! Taşkınlık çıkardığı için dışarı atılan gençler ve arkadaşları gece kulübü patronuna pusu kurdu
12:58 İzmir'de vahşet! Dayaktan kaçan Hanife, terminalde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup: Seçimlerde bir kez daha desteğinize talibiz
13:56 Kılıçdaroğlu, gençlere vaatlerde bulundu: Çalınan hayalleri iade edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 15:23:49. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de virajı alamayan beton mikseri devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement