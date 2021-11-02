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Başakşehir'de seyir halindeki kamyon alev topuna döndü - Son Dakika

Başakşehir'de seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

02.11.2021 14:14
Başakşehir'de seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

BAŞAKŞEHİR'de seyir halindeki kamyon alev alev yandı.

BAŞAKŞEHİR'de seyir halindeki kamyon alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre sürücü Hayrettin Dağlı, 34 UU 3310 plakalı kamyon ile seyir halindeyken Süleyman Demirel Bulvarı Demirciler Sanayi Sitesi önünde kamyonun motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Yol ortasında kamyonunu durdurmak zorunda kalan Hayrettin Dağlı motor kaputunu açarak alevlere müdahale etmek istedi. Dağlı'nın müdahalesine rağmen alevler sürücü kabinine sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Alev topuna dönen kamyona müdahale eden ekipler yangını tamamen söndürdü. Motor bölümü ve sürücü kabini tamamen yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Yol ortasında yanan kamyon nedeniyle TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlanan yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.


Başakşehir'de seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
Başakşehir'de seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
Başakşehir'de seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
Başakşehir'de seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de seyir halindeki kamyon alev topuna döndü - Son Dakika


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