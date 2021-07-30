Başakşehir'de seyir halindeki tırda yangın çıktı - Son Dakika

İtfaiye ekipleri, tırın dorsesine de sirayet ederek büyüyen yangını söndürdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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