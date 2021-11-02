Başakşehir'de seyir halindeyken yanan kamyon kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Başakşehir'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyreden Hayrettin Dağlı idaresindeki 34 UU 3310 plakalı kamyonun ön kısmı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, araçtan çıkarak yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, iki yolun kesişimindeki araç yangını ve itfaiyenin müdahalesi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.