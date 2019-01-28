Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de 'Sigara İzmariti' Yangın Çıkardı: 1 Ölü

Başakşehir'de 'Sigara İzmariti' Yangın Çıkardı: 1 Ölü

1 saat önce

Başakşehir'de 6 katlı bir binanın giriş katında sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında Sevim Çetin isimli engelli kadın hayatını kaybetti.

Başakşehir'de 'Sigara İzmariti' Yangın Çıkardı: 1 Ölü, System.String[]
Başakşehir'de 6 katlı bir binanın giriş katında sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında Sevim Çetin isimli engelli kadın hayatını kaybetti.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Bahçeşehir 2'nci Kısım'da bulunan 6 katlı bir sitenin giriş katında çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra büyüyen alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını söndüren itfaiye ekipleri bir kadının daire içerisinde hareketsiz olduğunu gördü. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ise isminin Sevim Çetin (54) olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İddiaya göre yangına sigara izmariti neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerini sürdürürken yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin incelemesinden sonra belirlenecek.

Öte yandan Çetin'in engelli olduğu için yürüyemediği öğrenildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Sevim Çetin, Başakşehir, 3. Sayfa
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