BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLA BALYOZLA GELDİLER, SİGARA ÇALIP KAÇTILAR

Serdar ALTINTEPE-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL,(DHA) BAŞAKŞEHİR'de gece yarısı şarküteriye gelen hırsızlar balyozla kırdıkları camdan içeri girip paket paket sigara çaldı. Şüphelilerden, biri elinde silahla arkadaşlarına gözcülük yaparken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçen perşembe saat 01.20 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki şarküteride meydana geldi. Beyaz renkli bir otomobille gece yarısı şarküterinin önüne 3 kişi geldi. Bir kişi eline aldığı balyozla şarküterinin camlarını kırdığı sırada diğeri de elindeki silahla gözcülük yaptı. Silahlı hırsız bir ara silahı birine doğrultarak peşinden koşup korkutmaya çalıştı. Balyozla kırılan camdan içeri giren hırsız paket paket sigara alıp çıktı. Şüpheliler, geldikleri otomobile tekrar binerek olay yerinden uzaklaştı. İşyeri sahibinin hırsızlık ile ilgili şikayetçi olması üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Polisin çalışması devam ediyor.