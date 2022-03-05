Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLA KÖPEĞİ ÖLDÜREN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLA KÖPEĞİ ÖLDÜREN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

05.03.2022 14:28

Son dakika haber... BAŞAKŞEHİR'de kulübede bağlı bir köpeğe silahla ateş eden ve köpeğin ölümüne neden olan A.B.Z., polis ekipleri tarafından yakalandı.

BAŞAKŞEHİR'de kulübede bağlı bir köpeğe silahla ateş eden ve köpeğin ölümüne neden olan A.B.Z., polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan şüphelinin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma suçundan arandığı öğrenildi. A.B.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde önceki gün akşam saatlerinde iddiaya göre, A.B.Z., kulübede bağlı köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattı. Bildirilmesi üzerine polis ekipleri, olay yerine gitti. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceleyen polis ekipleri, olayı A.B.Z.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Çalışmalar sonrasında şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan incelemede, şüphelinin olayda kullandığı tabanca ile 3 fişek de ele geçirildi. A.B.Z., Silah ile Kasten Hayvan Yaralama ve Ateşli Silahlara Muhalefet Kanunu suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelinin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma suçundan arandığı da tespit edildi.

KÖPEK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kulübede bağlı olarak silahlı saldırıya uğrayan köpek, kaldırıldığı veteriner hekimde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, şüphelinin kulübede bağlı olan köpeğe silahla ateş ettikten sonra sopa fırlattığı görülüyor.

Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLA KÖPEĞİ ÖLDÜREN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLA KÖPEĞİ ÖLDÜREN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLA KÖPEĞİ ÖLDÜREN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

YORUMLAR
500
Köpeğe önce ateş eden sonra değnek fırlatarak eziyet eden şahıs adliyeye sevk edildi Köpeğe önce ateş eden sonra değnek fırlatarak eziyet eden şahıs adliyeye sevk edildi Yok böyle canilik! Kulübesindeki önce köpeğe ateş etti, sonra sopayla saldırdı Yok böyle canilik! Kulübesindeki önce köpeğe ateş etti, sonra sopayla saldırdı

Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLA KÖPEĞİ ÖLDÜREN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
14:39 14 yıllık evlilik bitiyor! Güzide Duran ve Adnan Aksoy'dan kötü haber!
14:38 Rus bombardıman bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti
14:21 Savaşın şiddeti artıyor! Görüntüler Ukrayna ordusunu vurduğu Rus zırhlı araçlarından
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
14:10 Kamyona arkadan çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
14:10 Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı
13:56 Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!
13:47 Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
13:12 Akaryakıt zammı böyle engellenmek isteniyor: EPDK yeni düzenlemeyi duyurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 14:54:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLA KÖPEĞİ ÖLDÜREN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement