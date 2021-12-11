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BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI GASP KAMERADA - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI GASP KAMERADA

11.12.2021 15:42

BAHÇEŞEHİR'de silahlı gaspçılar otomobiliyle seyir halindeki Berç Polat'ın önünü keserek yaklaşık 30 bin lira değerindeki bilekliğini gasp etti.

BAHÇEŞEHİR'de silahlı gaspçılar otomobiliyle seyir halindeki Berç Polat'ın önünü keserek yaklaşık 30 bin lira değerindeki bilekliğini gasp etti. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Kasım günü Perşembe günü Bahçeşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Berç Polat, oturduğu kafeden ayrılıp otomobiliyle evine doğru seyir halindeydi. Polat'ı takip eden silahlı saldırganlar cadde üzerinde plakasını değiştirdikleri otomobilleriyle Polat'ın önünü kesti. Silahlı kişiler Polat'ın otomobiline giderek, değeri 30 bin lirayı bulan bilekliği gasp etti ardından otomobilleriyle olay yerinden kaçtı.

"MONTUN ALTINDAN SİLAH DAYADILAR"

Başından geçenleri anlatan Berç Polat, "Ben Bahçeşehir'de oturuyorum. Akşam saatlerinde Bahçeşehir'de bir kafede arkadaşımla oturuyordum. Kafeden çıktıktan sonra takip edildiğimi anladım. Bu yolda gelirken tam olduğum konumda önümü kesiyorlar. Markete uğrayacaktım buradaki otoparka girince arkamdan bunlar da girdi. O andan sonra farkettim takip edildiğimi. Direkt çıkış yaptım oradan. Daha sonra önümü kestiler mavi bir arabaydı plakalarını sökmüşler kamera kayıtlarında görülüyor. Dört kişilerdi üçü arabadan indi. İndikten sonra birisi sağ kapımı birisi sol kapımı açtı. Montun altından silah dayadılar ve vurmaya başladılar. Çok değerli 30 bin lira değerinde bir bilekliğim vardı onu aldılar. Gözlerim mosmor olmuştu. Bana hiçbir şey demediler, vurdular. En son giderken 'Bir daha buralarda gezme' dediler. İlerden de trafik polisi geliyordu bunu görünce apar topar kaçmaya başladılar. Şikayetçi oldum. Aradan bir ay geçti hiçbir şey olmadı. Bahçeşehir'de plakasız araçla, burada milletvekilimiz, bakanımız oturuyor ama hala hiçbir şey yok" dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganların otomobilin plakasını söktükleri görülüyor. Cadde üzerindeki görüntülerde ise saldırganların otomobilleriyle Berç Polat'ın otomobilin önünü kesip gasp ettikten sonra kaçıyor.

Polisin silahlı gaspçıları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürdürüyor.

BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI GASP KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI GASP KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI GASP KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI GASP KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI GASP KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI GASP KAMERADA
BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI GASP KAMERADA

Bahçeşehir, Silah, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI GASP KAMERADA - Son Dakika


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