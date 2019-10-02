Başakşehir'de silahlı saldırı anı kamerada

BAŞAKŞEHİR'de, ailesiyle marketten alış-veriş yapmak için otomobilden inen bir kişi, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay, saat 17.45 sıralarında Bahçeşehir Mahallesi Yürüyüş Yolu üzerinde meydana geldi. Ailesiyle market alış-verişi yapmak için otomobilden inen Ünal Kıran, bir başka otomobille gelen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kıran bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanırken, saldırganlar geldikleri otomobille kaçarak uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis , çevre güvenliği alarak bölgede olay yeri incelemesi yaptı.





Yaralanan Ünal Kıran'ın kardeşi Ünsal Kıran, ağabeyinin aynı kişiler tarafından iki hafta önce evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını ve o saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ileri sürdü. Kıran saldırganların, terör örgütlerine yardım ettikleri için polise şikayet ettikleri kişiler olduğunu iddia etti.



SALDIRI ANI KAMERADA

Polis saldırıya ilişkin çalışmalarını sürdürürken olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yandı. Görüntülerde, Ünal Kıran'ın otomobilinden indiği sırada başka bir otomobille gelen kişilerin silahla ateş ettiği, ardından geldikleri araçla kaçarak uzaklaştıkları görülüyor.

- İstanbul