Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de silahlı saldırı anı kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Başakşehir'de silahlı saldırı anı kamerada

19 dakika önce

BAŞAKŞEHİR'de, ailesiyle marketten alış-veriş yapmak için otomobilden inen bir kişi, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Başakşehir'de silahlı saldırı anı kamerada, System.String[]
BAŞAKŞEHİR'de, ailesiyle marketten alış-veriş yapmak için otomobilden inen bir kişi, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, saat 17.45 sıralarında Bahçeşehir Mahallesi Yürüyüş Yolu üzerinde meydana geldi. Ailesiyle market alış-verişi yapmak için otomobilden inen Ünal Kıran, bir başka otomobille gelen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kıran bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanırken, saldırganlar geldikleri otomobille kaçarak uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, çevre güvenliği alarak bölgede olay yeri incelemesi yaptı.


Yaralanan Ünal Kıran'ın kardeşi Ünsal Kıran, ağabeyinin aynı kişiler tarafından iki hafta önce evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını ve o saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ileri sürdü. Kıran saldırganların, terör örgütlerine yardım ettikleri için polise şikayet ettikleri kişiler olduğunu iddia etti.

SALDIRI ANI KAMERADA
Polis saldırıya ilişkin çalışmalarını sürdürürken olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yandı. Görüntülerde, Ünal Kıran'ın otomobilinden indiği sırada başka bir otomobille gelen kişilerin silahla ateş ettiği, ardından geldikleri araçla kaçarak uzaklaştıkları görülüyor.


- İstanbul
Bahçeşehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol üzerinde fuhuş pazarlığı! Ekipler, duran araçları affetmedi
13 yıldır kayıp dedesinin, gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi, polis kazı başlattı Ünlü jinekolog Fecri Sevilen'e iki kadın hastasına cinsel saldırı suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi Adana'da polis aracına saldırı düzenleyen teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 01:10:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de silahlı saldırı anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]