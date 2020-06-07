BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 5 YARALI -1 - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 5 YARALI -1
BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 5 YARALI -1 Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı.
İSTANBUL- BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 5 YARALI -1
Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı
- Hasırcıoğlu
Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 12:06 Kaynak: DHA
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