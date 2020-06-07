BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 5 YARALI -2 - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 5 YARALI -2

Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı.

BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 5 YARALI -2, System.String[]

Başakşehir Kayaşehir'de bir sitenin eski yönetimiyle site sakinleri arasında yaşanan olayda, iddiaya göre, eski site yönetiminde yer alan bir kişinin emekli polis olan babası rastgele ateş açtı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Olay, Kayaşehir 12'inci Bölge Botanik Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, eski site yönetiminden memnun olmayan site sakinleri yeni bir site yönetimi seçti. Ancak, eski yönetim, yeni yönetimi göreve başlatmadı. Bunun üzerine site sakinleri, eski yönetimi protesto etmek için toplandı. Bu esnada eski site yönetiminde yer alan bir kişinin babası olan ve emekli polis olduğu öğrenilen Z.S, tabancasını çekerek rastgele ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar, toplanan site sakinlerine isabet etti. Olayda 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken polis, eski site yöneticisi ve onun babası Z.S.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili çalışma sürüyor

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 12:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE SİTE YÖNETİMİ KAVGASI: 5 YARALI -2 - Son Dakika

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