Başakşehir'de sitede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Başakşehir'de sitede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

18.05.2022 22:48

Başakşehir'deki 21 katlı sitenin 17. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başakşehir'deki 21 katlı sitenin 17. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan sitenin 17. katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan daireye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, site sakinlerini tahliye ederek yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 10 kişiye ambulanslarda müdahale edildi.

Her iki dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Başakşehir'de sitede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Başakşehir'de sitede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Başakşehir'de sitede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Başakşehir'de sitede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

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BAŞAKŞEHİR'DE SİTEDE ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ BAŞAKŞEHİR'DE SİTEDE ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Kazan dairesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi Kazan dairesinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Başakşehir'de sitede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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